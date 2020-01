Cristiano mostra i muscoli in uno scatto ‘esplosivo’

TORINO – Dopo un mese burrascoso, trascorso senza mai andare a segno, Cristiano Ronaldo è tornato a prendersi la scena, dove ha realizzato la bellezza di 8 reti nelle ultime 5 gare. Il rullino di marcia dunque, sembra essere tornato quello di sempre, quello al quale da sempre CR7 ci ha abituati per anni. Questo è frutto sicuramente della sua forza tecnica e mentale ma soprattutto, anche della sua forza fisica che, sorprende tutti giorno dopo giorno, come se gli anni anziché aumentare, diminuiscono. Lui che di stare fermo non ne vuol sapere neanche durante il giorno di riposo concesso da Sarri alla squadra e allora via con gli esercizi fisici da svolgere a casa, come un alunno che fa i compiti che gli vengono assegnati in classe per il giorno successivo. Il tutto è documentato da uno scatto postato proprio qualche istante fa sul profilo Instagram del portoghese che, lo immortala nella totale esplosività dei suoi muscoli, definiti come fosse un manichino virtuale per studiare l’anatomia. Insomma, i 34 anni di età non si vedono minimamente e fin quando le condizioni fisiche resteranno tali, i tifosi juventini possono dormire tranquilli.