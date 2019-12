Cristiano da record: nessuno ha segnato piu di lui di testa dal 2004

TORINO – Questa sera al Marassi di Genoa, la Juventus ha concluso il suo 2019, almeno per quanto riguarda ul campionato, dato che domenica ci sarà da giocarsi una finale di Supercoppa Italia a Ryadh, contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nella gara di Genova però, hanno brillato le stelle di Dybala e Cristiano Ronaldo, tanto per cambiare, autori entrambi di due prodezze, il primo per il gesto tecnico, il secondo per l’imperiosità nello stacco aereo che ha trafitto Audero, la specialità della casa di CR7. Già, perche grazie alla marcatura messa a segno contro i blucerchiati, Ronaldo ha raggiunto i 69 gol di testa e, dal 2004 mai nessuno ha fatto meglio di lui nei 5 principali campionati europei, eguagliando cosi il suo ennesimo record personale.