Cristiano, altro record: 5 milioni di follower in meno di un mese

TORINO – Sin da quando è arrivato alla Juve, Cristiano Ronaldo ha infranto record su record, intendiamoci, non che nelle precedenti squadre non lo abbia fatto, anzi, è proprio altrove che ha lasciato il maggior segno nel mondo del calcio, ma uno come lui, non ha mai smesso di incantare e di far parlare di se, anche fuori dal campo. Già, perche il fenomeno portoghese oltre ad essere una star assoluta di questo sport, è anche uno degli atleti piu attivi nel mondo dell’economia, diventando presto un brand di se stesso. Tanto da essere diventato la persona piu seguita anche sui social, dove appena un mese fa, aveva raggiunto i 200 milioni di follower su Instagram, come testimoniato da un post condiviso sul suo account il 29 gennaio scorso, mai nessuno come lui. Ma la notizia è un’altra perchè CR7 in meno di un mese è riuscito ad accumulare altri 5 milioni di follower, registrando numeri da capogiro mai raggiunti prima, passando cosi ai 205 milioni totali, come si può vedere anche sul suo account ufficiale.