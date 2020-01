Cragno: “Casillas il mio preferito, Buffon il migliore del decennio”

TORINO – Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato intervistato dai microfoni de La Nuova Sardegna.

“Vogliamo fare di tutto per rimanere in alto. Non è detto che ci riusciremo, ricordiamoci che alle nostre spalle ci sono squadre partite con l’obiettivo di centrare l’Europa. Noi ci crediamo, sappiamo di avere le potenzialità e l’attuale posizione in classifica ce la siamo meritata sul campo.”

“Facciamo allenamenti differenti rispetto ai compagni, abbiamo più responsabilità perché un nostro errore significa subire gol. I portieri vivono la solitudine, per fare questo ruolo devi avere passione e coraggio.”

“Il portiere perfetto dovrebbe avere la presa di Gigi Buffon, di giocatori come lui non ne nascono tutti i giorni: è un campionissimo fuori e dentro il campo. Buffon è il migliore dell’ultimo decennio e con l’esperienza è diventato ancora più forte. Casillas ha riflessi notevoli e da sempre è il mio preferito in assoluto.”