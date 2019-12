TORINO – Non è l’unico giornale a farlo, ma anche il Corriere dello Sport ha dedicato uno spazio importante della prima pagina alle prodezze di Cristiano Ronaldo.

“Sono bionico. Ronaldo è tornato, la Lazio è avvisata. Alla soglia dei 35 anni va in gol da cinque gare e salta come i campioni di basket: Cristiano accende la partitissima di domenica per la Supercoppa. Biancocelesti a Riyad, oggi arriva la Juve” – titolo e occhiello del quotidiano romano.