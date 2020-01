CR7 infinito: ha segnato contro tutte le squadre di Serie A tranne la Roma

TORINO – Cristiano Ronaldo ha segnato contro tutte le squadre della Serie A tranne che con la Roma, prossima avversaria dei bianconeri domenica prossima all’Olimpico. Dopo la magnifica tripletta messa a segno nel match contro il Cagliari, mancherebbero solo i giallorossi all’appello e il portoghese è pronto a sfatare questo tabù. In realtà, c’è un’altra squadra italiana che Ronaldo non ha ancora “punito”: si tratta del Chievo (ora in Serie B), a cui lo scorso anno non è riuscito a mettere la firma sul tabellino né nel match dell’andata né in quello di ritorno. Ma una cosa è certa: non è da tutti segnare a 18 squadre diverse dopo solo due anni.