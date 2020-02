CR7 in panchina nell’amichevole in Corea: due tifosi risarciti

TORINO – Vi ricordate l’amichevole in Corea la scorsa estate a fine luglio in cui la Juventus ha affrontato la squadra della K-League? In quella partita Ronaldo rimase in panchina per tutto il match e ci furono molte polemiche da parte dei tifosi asiatici che volevano il campione in campo. Due tifosi hanno ottenuto giustizia e sono riusciti a farsi risarcire il prezzo del biglietto (circa 312 euro), accusando l’ente organizzatore dell’evento di pubblicità ingannevole (aveva assicurato che CR7 sarebbe stato in campo per almeno 45 minuti).