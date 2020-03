CR7, il suo museo gli dedica una statua ma è di cioccolata…

TORINO – Sin da quando è arrivato in Italia, in ogni città della Nazione possiamo trovare un qualcosa che raffigura il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo, dalle magliette che troviamo nei negozi o appese alle bancarelle, ai biscotti con il volto di Cristiano raffigurato, fino alle uova di pasqua. Ma l’ultima opera d’arte arriva direttamente dalla sua terra, dove all’interno del museo CR7 di Funchal gli è stata appena dedicata una sua riproduzione a grandezza naturale, realizzata interamente di cioccolata, come si può notare attraverso il post Instagram postato dal fratello di Ronaldo, sull’account ufficiale del museo. Sotto al post la seguente citazione: “Abbiamo in mostra la scultura di Cristiano al cioccolato, e su dimensioni reali. Grazie per il regalo e l’ottimo lavoro”.