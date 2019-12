CR7 festeggia con la sua famiglia: “E’ un momento molto emozionante per me. Sono molto onorato”

TORINO – Dopo l’amarezza di qualche settimana fa che, lo ha visto sfumare il sogno di alzare il suo sesto Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo è tornato a prendersi la scena. nella giornata di ieri infatti, è stato premiato a Dubai come miglior giocatore dell’anno, durante l’evento Globe Soccer Awards. Lo stesso Cristiano, ha poi manifestato tutta la sua gioia attraverso i social, dove ha postato una foto in compagnia della sua famiglia sul suo account Instagram, con il premio appena ricevuto. Sotto al post, il seguente messaggio.

“Onoroato di aver ricevuto un’altra volta questo premio. E’ un momento molto emozionante per me e voglio condividere questo premio con la mia famiglia. Grato per tutta l’ospitalità, a presto Dubai”.