CR7: “Fare bene mi diverte ancora tantissimo”

TORINO – Di seguito, un’anticipazione dell’intervista esclusiva di Cristiano Ronaldo con Diletta Leotta che, andrà in onda su DAZN il 26 dicembre.

“Mi diverto ancora, assolutamente. Mi diverto perché amo fare questo, giocare al massimo, mantenere il livello e stare bene. Fare bene mi diverte. Sono una persona diversa in campo, l’importante è stare così. Le persone si divertono e per me è normale. Io so chi sono, so quello che faccio. So che alla fine mi diranno ‘bravo. Ho iniziato a dire ‘si’ quando ero al Real Madrid. Ho iniziato a dirlo non so bene perché, mi è venuto naturale. Segnai un gol e feci questo, ma non mi aspettavo che le persone si chiedessero il perché. E’ stato naturale, come le cose migliori che accadono”.