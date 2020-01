CR7 fa 13 e insegue Immobile

TORINO – È stato un inizio di 2020 straordinario per Cristiano Ronaldo, che contro il Cagliari ha siglato la sua prima tripletta in Serie A. Queste tre reti lo portano al secondo posto della classifica cannonieri, attualmente dominata da Ciro Immobile. Il biancoceleste ha raggiunto quota 16 reti, 6 in più del portoghese, che dopo oggi passa a 13. Non sarà l’obiettivo principale di Ronaldo e della Juventus, ma CR7 ha messo Immobile nel mirino e può sperare di raggiungerlo nella seconda metà di questa stagione.