CR7 annuncia il suo nuovo hotel: “Ci vediamo presto a Madrid…”

TORINO – Dopo un mese (quello di novembre) passato tra alti e bassi, il fenomeno della Juventus e del Portogallo Cristiano Ronaldo, è tronato a prendersi la scena, segnando 11 gol nelle ultime 7 gare, una macchina. L’alieno di Funchal è arrivato gia a quota 16 in Serie A, a sole 5 lunghezze da quelli segnati nella passata stagione. CR7 però, vuole continuare a prendersi la scena anche lontano dal campo e lo fa annunciando l’apertura di un suo nuovo hotel in una città molto speciale per il portoghese. Come documentato da un post condiviso sul suo account Instagram infatti, Ronaldo è pronto ad inaugurare il suo nuovo hotel Pestana a Madrid, città in cui ha militato per 9 anni. Nelle foto pubblicate si vedono la zona dove sorgerà e le camere da letto, con tanto di pallone autentico, griffato CR7. Sotto al post, il seguente messaggio: “Sempre piu vicino all’apertura del nostro nuovo hotel nella via principale di Madrid, la Gran Via. Restate sintonizzati per maggiori dettagli. Ci vediamo presto a Madrid”. Ovviamente i tifosi juventini possono stare tranquilli, nel suo viaggio sarà incluso anche il biglietto di ritorno.