CR…1000: Ronaldo a caccia di nuovi record

TORINO – La Juventus sta per entrare nella fase calda della stagione, con Cristiano Ronaldo che si sta caricando per arrivare al meglio ai prossimi appuntamenti.

Il portoghese, a riposo contro il Brescia, contro la SPAL toccherà in traguardo delle 1000 presenze in carriera, in uno stadio dove non ha ancora mai giocato, e continuerà la caccia ad altri record: quello di 11 partite di fila in gol in Serie A, detenuto da Batistuta e Quagliarella, e quello personale di altrettante sfide in cui è andato a segno consecutivamente, fermo anche questo a 11 e risalente ai tempi del Real Madrid.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<