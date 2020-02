Coutinho: “Non torno a Liverpool. Non sono una persona che guarda indietro…”

TORINO – Philippe Coutinho non sarà riscattato dal Bayern Monaco (il Barcellona chiede 120 milioni per il riscatto) e per ora il brasiliano ha scartato anche l’ipotesi di un ritorno al Liverpool, in una intervista per Sport Illustrated: “Non guardo indietro. Ho preso un altro percorso e ora sto facendo un altro viaggio. Sono completamente concentrato, come loro, sul raggiungimento dei miei sogni. Sono contento di quello che ho fatto in passato e ora posso solo guardare avanti. Il Liverpool sta volando. Non mi sorprende per la sua fantastica squadra e per l’allenatore. Sono molto felice per loro. Ho ancora molti amici lì, sono felice per loro ma è tutto qui”.

