Costacurta: “Mi aspettavo di più dalla Juve”

TORINO – L’ex giocatore Billy Costacurta ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“ E’ chiaro che ci aspettavamo tutti qualcosa in più, soprattutto da alcuni giocatori. Alcuni non stanno rispondendo secondo le attese. Rabiot e Ramsey hanno dimostrato di essere grandi giocatori, ma mi aspettavo qualcosa in più. Sapevo però che era non sarebbe stato affatto facile giocare meglio di quanto stanno facendo adesso. Mi aspettavo però una maggiore solidità abbinata a un gioco migliore.”

