Costacurta: “La Juventus non sta ammazzando il campionato, fiducioso per la Champions”

TORINO – L’ex giocatore Alessandro Costacurta ha parlato intervistato dai microfoni de Il Giornale di Sicilia.

“La Juventus non sta ammazzando il campionato, com’è avvenuto invece nelle ultime stagioni. Si sgomita là davanti, c’è anche la Lazio che non è una sorpresa, sarebbe riduttivo definirla tale per quanto ha fatto negli ultimi anni. C’è anche l’Inter, ce lo aspettavamo anche per chi siede in panchina, sapevamo che Conte sarebbe andato vicino alla Juventus. Le italiane in Europa? Qualcuno si aspettava 4 punti nel turno che si è giocato la settimana scorsa e quei punti sono arrivati da Atalanta, che è una sorpresa a livello europeo, e Napoli, mentre la Juve è rimasta ferma. Sono ottimista per il ritorno dei bianconeri. Abbiamo una squadra che può vincere la Champions e un’altra che può vincere l’Europa League.”

