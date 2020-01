Corvino: “Chiesa è appetito da molte squadre”

TORINO – L’ex uomo mercato della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato di Federico Chiesa ai microfoni di Sportialia.

“Se Chiesa vale 70 milioni? Vale queste cifre. Se lo avrei ceduto alla Juventus? Quando c’è un giocatore che vuole rimanere devi dare tutto per trattenerlo e per questo gli ho rifatto il contratto tre volte. Se però il mercato offre un ingaggio tre volte superiore una società deve tenerlo presente. C’erano grandi società interessate e pronte ad investire sul giocatore. Chiesa è appetito da molte squadre oggi come allora”.