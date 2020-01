TORINO – Uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione è stato sicuramente il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli.

Il giocatore classe 1997 della Fiorentina ha sorpreso tutti in questa prima parte di stagione, e su di lui si sarebbero già mosse in tre: la Juventus è in pole position ma insieme a lei ci sono anche Inter e Roma che sono rimaste anche loro colpite dalle grandi doti del giocatore viola autore di 3 gol e 2 assist in 18 partite.