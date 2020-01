Corsa a quattro per Eriksen

TORINO – Continua la corsa al centrocampista del Tottenham Christian Eriksen, che potrebbe lasciare l’Inghilterra a gennaio.

Il giocatore andrà in scadenza di contatto con gli Spurs a giugno, e non sembra voler rinnovare il contratto: per non perderlo a zero, il club londinese avrebbe aperto alla cessione a gennaio dietro il pagamento di almeno 28 milioni di euro. Stando a quanto riporta il Daily Star, su di lui ci sarebbero quattro club, Juventus, Inter, PSG e Manchester United.