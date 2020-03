Coronavirus, Thorsby: “Sto andando abbastanza bene. Il virus è stato diagnosticato a nove giocatori…”

TORINO – Il centrocampista della Sampdoria, Morten Thorsby, è risultato positivo al coronavirus ed ha parlato delle sue condizioni di salute ai microfoni di Leeuwarder Courant: “Sto andando abbastanza bene, ho mal di testa, un po’ di febbre e un po’ di dolori muscolari. Sintomi di influenza lievi. È più fastidioso stare a casa, perché non si può uscire. Il virus è stato ora diagnosticato in nove giocatori della Sampdoria. Siamo tutti in quarantena. Il club si occupa della spesa. A Genova c’è meno caos che nel Nord Italia. La gente sta davvero lottando lì. Nessuno sa come andrà a finire. Fortunatamente, le misure adottate dal governo sono seguite con grande disciplina dagli italiani. Ora, perché all’inizio era un problema. Alcune settimane fa, molti non ascoltavano. C’erano persone che uscivano e dovevano essere messe in quarantena. Abbiamo visto tutti quanto velocemente si è diffuso il virus”.

(Traduzione: Sampdorianews.net).

