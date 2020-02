Coronavirus, stadi e impianti potrebbero riaprire già da lunedì

TORINO – Gli stadi e gli impianti sportivi potrebbero riaprire già da lunedì come sottolinea il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “Se i dati non ci danno indicazioni diverse può darsi che da lunedì si possa non prorogare il divieto di disputare le gare”, ha detto Spadafora, che tuttavia raccomanda cautela. “La salute e la sicurezza degli italiani vengono prima di ogni gara, di ogni partita, di ogni stadio pieno. Se fosse necessario prorogare il divieto e la comunità scientifica ce lo consentirà, delimiteremo il divieto di organizzare le gare solo a determinate aree. Anche i casi emersi più recenti sono riconducibili ai due focolai. Al momento non ci sono le condizioni e le motivazioni per estendere i provvedimenti restrittivi ad altre regioni”.

