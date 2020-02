Coronavirus: sospese 3 partite di Serie A

TORINO – Da più di un mese ormai, l’attenzione di tutti noi è rivolta al susseguirsi di notizie che circolano sulla vicenda legata al Coronavirus che, dopo aver causato danni devastanti alle persone, sia fisici che sociali, sta impattando in maniera altrettanto devastante anche nel nostro campionato. Già perché, dopo le sospensioni delle gare delle categorie inferiori, si ferma anche la Serie A, come deciso dalla Lega Calcio che, nella notte ha ufficializzato il rinvio di tutte le partite che si disputeranno in Lombardia e Veneto. Si tratta di Verona-Cagliari, Samp-Inter e Atalanta- Sassuolo.