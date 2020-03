Coronavirus: rinviata Manchester City-Arsenal

TORINO – La partita tra Manchester City e Arsenal in programma questa sera è stata posticipata.

Lo hanno reso noto le due società con una nota, che motiva l’annullamento: “ La partita di stasera tra Manchester City ed Arsenal è stata rinviata in via precauzionale a seguito dell’annuncio di martedì con il quale è stato comunicato che Evangelos Marinakis ha contratto il COVID-19. Tredici giorni fa, l’Olympiacos ha giocato contro l’Arsenal all’Emirates Stadium in UEFA Europa League ed il signor Marinakis, proprietario del club greco, nell’occasione ha incontrato diversi membri della squadra e del personale dell’Arsenal. A seguito di una consulenza medica, l’Arsenal FC ed il Manchester City FC, ritengono sia necessario rinviare la partita in programma questa sera, mercoledì 11 marzo, per dare il tempo di valutare appieno la situazione. La Premier League ha quindi concordato che la partita di questa sera verrà riorganizzata.”

