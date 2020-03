Coronavirus: primo positivo in Liga

TORINO – C’è un primo positivo al

Coronavirus anche in Liga, dove io campionato è però già stato sospeso.

Il Leganes ha infatti comunicato che il suo direttore generale Martin Garcia Ortega è risultato positivo al COVID-19. Come si legge nella nota diffusa dal club, ieri in tarda notte è arrivato il risultato del tampone che ha confermato la positività del dirigente: il club ha sospeso tutte le attività e ha messo in quarantena tutti quelli che hanno avuto contatti con il dirigente.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<