TORINO – Dopo la positività del difensore della Juventus Daniele Rugani al Coronavirus tutta la squadra è in isolamento volontario.

I bianconeri hanno iniziato ieri, per proseguirli oggi e domani, i primi tamponi per verificare i casi di Coronavirus, e al momento gli esami sono tutti negativi. I test proseguiranno nella giornata e domani, per assicurarsi che nessun altro sia affetto dal virus.

