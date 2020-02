Coronavirus, Marchisio ringrazia i medici italiani: “Siete voi i veri eroi di questi giorni”

TORINO – Con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha voluto ringraziare tutti i medici e autorità italiane che si stanno impegnando per fermare il contagio del coronavirus. Questa la sua didascalia: “Lasciare casa al mattino, i propri affetti, la naturale preoccupazione di questi giorni. Doppi e tripli turni, non per lavoro ma per una missione. Forse non posso capirlo a pieno, è vero, ma ci tengo ad esprimere la mia riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, i veri eroi di questi giorni”.

