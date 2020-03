Coronavirus: la Juventus sospende i tour dello Stadium e chiude il museo

TORINO – Continua l’epidemia di Coronavirus in Italia, con la decisione di continuare il campionato a porte chiuse che si è riversata anche sulle attività collaterali alla partita.

Come comunicato dalla Juventus attraverso un tweet infatti, sono stati sospesi i tour del stadio e l’accesso al museo fino al 4 aprile: “ Si comunica che fino al 3 aprile sono sospesi gli Stadium Tour, in ottemperanza a quando decretato dal Ministero della Salute in merito alle Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<