Coronavirus: la Juventus crolla in borsa

TORINO – L’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il mondo sta avendo gravi conseguenze anche sullo sport.

Oltre alle porte chiuse infatti, ci sono da registrare le grandi perdite economiche dei club: la Juventus non incasserà dal botteghino per i big match in programma nel mese, e ieri mattina ha fatto registrare in borsa un -3,29%, che ha portato il titolo in area 0,90 euro, il minimo rispetto all’autunno 2018, a Cristiano Ronaldo appena acquistato.

