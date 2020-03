Coronavirus: la Juve crolla in borsa

TORINO – Oltre al caos per il campionato e i recuperi da inserire nel calendario, l’epidemia di Coronavirus ha toccato anche la borsa italiana.

Stando a quanto riportato da Finanza.com, il titolo della Juventus è risultato tra i peggiori del Ftse Mib con un calo del 2,3% in area 0,90 euro, che rappresenta il minimo dall’autunno 2018 per il titolo del club bianconero. Cali superiori al 2 per cento anche per AS Roma e SS Lazio, gli altri due titoli calcistici quotati a Piazza Affari.

