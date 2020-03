Coronavirus: in Liga prossime due giornate a porte chiuse

TORINO – La Spagna si è adeguata alle ultime misure in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Dopo un confronto fra il Ministero della Salute spagnolo e i diversi consigli regionali, la Spagna è giunta alla decisione di evitare l’organizzazione di eventi in cui sono presenti assembramenti di persone per le prossime due settimane. Di conseguenza, i prossimi due turni de La Liga e di Segunda Division si giocheranno a porte chiuse, per poi prendere decisioni di domenica in domenica rispetto a quella che sarà l’evoluzione della diffusione del virus.

