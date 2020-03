TORINO – A Milano è in corso un consiglio straordinario di Lega (iniziato alle 12.30) con tutte le società di Serie A in conference call, per fare il punto della situazione Coronavirus e gestire al meglio i rinvii delle partite. Ricordiamo che l’incontro è stato voluto dall’Inter.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<