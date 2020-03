TORINO – Il Psg ha deciso di sospendere temporaneamente le attività della prima squadra. Questo il comunicato: “Vi informiamo che le attività sportive di tutti i nostri team professionisti rimarranno temporaneamente sospese per il periodo che inizia domani lunedì 16 marzo e fino a una data per il momento non specificata. Un nuovo punto verrà sollevato mercoledì 18 marzo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<