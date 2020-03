TORINO – Continua la diffusione del nuovo Coronavirus nel mondo del calcio, questa volta in Germania.

Il club tedesco dell’Hertha Berlino infatti ha comunicato di aver trovato un giocatore positivo al COVID-19, e di conseguenza squadra, staff tecnico e dipendenti sono stati messi in quarantena per i prossimi 14 giorni come da prassi nel caso di positività di qualcuno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<