Coronavirus, Everton in autoisolamento

TORINO – Dopo i casi positivi di Arteta e Hudson-Odoi, tutto l’Everton è ora in autoisolamento. Questo il comunicato: “L’Everton Football Club può confermare che, come misura precauzionale, tutta la squadra della prima squadra e il personale tecnico stanno vivendo un periodo di autoisolamento a seguito di una consulenza medica. Il passo è stato fatto dopo che un giocatore della prima squadra ha riportato sintomi coerenti con il coronavirus. Il Club è regolarmente in contatto con il giocatore in questione e sta monitorando il benessere di tutti i giocatori e dello staff”.

