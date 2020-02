Coronavirus, effetti collaterali anche in borsa: Juve a – 11%

TORINO – In questo ultimo mese il tema che sta generando maggiori preoccupazioni e maggior dibattito, è inevitabilmente quello legato al Coronavirus che, partito dalla Cina, si sta diffondendo a macchia d’olio su tutto il continente. Proprio per questo sono state prese delle misure cautelari anche in ambito sportivo, con l’interruzione dei campionati sia della massima serie che di categorie inferiori. L’effetto Coronavirus però, ha avuto degli effetti collaterali anche in borsa e stando a quanto riportato da Equita Sim (società di esperti), la Vecchia Signora sarebbe scesa a -11%, toccando un crollo teorico tra 10 e 9,9%.