TORINO – Il governo italiano ha disposto attraverso un decreto la chiusura delle scuole e degli atenei in tutta Italia a decorrere da domani fino a metà marzo. La misura entrerà in vigore da oggi, grazie al decreto firmato dal governo.

Per la decisione il governo si è affidato alla commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura degli eventi sportivi per un mese in tutto il paese.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<