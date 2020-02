Coronavirus, a rischio Inter-Ludogorets di Europa League: ipotesi porte chiuse o campo neutro

TORINO – Giovedì al Giuseppe Meazza andrà in scena il ritorno della sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets, o forse no. Nella giornata di oggi il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha rinviato tutti gli eventi sportivi di Milano e provincia e chiuso le scuole e le università per una settimana. La sfida di giovedì e dunque a forte rischio e se i nerazzurri non agiscono in tempi breve c’è la possibilità dello 0-3 a tavolino in favore degli ospiti. Le ipotesi sono o giocare la sfida a porte chiuse oppure in campo neutro (la seconda più complicata rispetto alla prima).

