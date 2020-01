Coppa Italia: via alla vendita dei biglietti per Juventus-Roma

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato l’inizio e gli orari delle fasi di vendita per la sfida di Coppa Italia contro la Roma.

“ E’ ufficiale: l’avversario della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia sarà la Roma. I bianconeri affronteranno i giallorossi mercoledì 22 gennaio alle 20.45 all’Allianz Stadium.

Un match affascinante, un classico del calcio italiano.

Un mercoledì… da big match!

Ecco tutte le informazioni per esserci.

PREZZI

Se sei un abbonato o un Member, e acquisti nella fase di vendita a te dedicata, potrai avere il tuo tagliando a soli 10€!

A partire dalla vendita libera, il prezzo del tagliando Intero sarà 15€ nei settori Sud e Nord, 20€ in tutto il resto dello stadio! Inoltre se sei un Under 30 o una Donna potrai acquistare in qualsiasi settore dello stadio a 10€!

LE FASI DI VENDITA

Venerdì 17 gennaio 2020 dalle 10 alle 18: prelazione abbonati sul posto

Venerdì 17 gennaio 2020 dalle 10 alle 13: vendita riservata J1897

Venerdì 17 gennaio 2020 dalle 14 alle 18: vendita riservata J1897 + Black&White member

A partire dalle 19 di venerdì 17 gennaio 2020: vendita libera

INFO PER L’ACQUISTO

Prelazione Abbonati sul posto – venerdì 17 dalle 10 alle 18

Gli abbonati potranno esercitare la prelazione nei seguenti canali di vendita solo con modalità caricamento su Juventus Card (già Tessera del tifoso):

Sport.ticketone.it;

Ricevitorie e Punti vendita Plus;

Call Center TicketOne 892.101 (info e costi su sport.ticketone.it);

Vi ricordiamo che non è possibile effettuare il cambio nominativo sui biglietti acquistati in fase di vendita riservata.

Per informazioni su questa fase di vendita si prega di contattare il fan Service Juventus al numero dedicato agli abbonati: (+39) 011.07.23.021 (orario venerdì 10-20)

Vendita riservata Member J1897 – venerdì 17 dalle 10 alle 13

Gli unici canali autorizzati alla vendita, con caricamento su Juventus Card:

Il sito web Sport.ticketone.it ;

Il Call Center TicketOne 892.101 (info e costi su sport.ticketone.it);

Ricevitorie Ticketone abilitate;

I J1897 hanno la possibilità di acquistare il biglietto anche per un massimo di 3 Junior Member, chiamando il call center Juventus allo 011.07.23.021.

Vendita riservata Member J1897 e Black&White Member – venerdì 17 dalle 14 alle 18

Gli unici canali autorizzati alla vendita, con caricamento su Juventus Card sono:

Il sito web Sport.ticketone.it ;

Il Call Center TicketOne 892.101 (info e costi su sport.ticketone.it);

Ricevitorie Ticketone abilitate;

I J1897 member e i Black & white member hanno la possibilità di acquistare, nelle rispettive fasi di vendita dedicate, il biglietto anche per un massimo di 3 Junior Member, chiamando il call center Juventus allo 011.07.23.021.

Vendita libera – potrai acquistare il tuo tagliando a partire dalle 19 di venerdì 17

I canali autorizzati alla vendita sono:

Sport.ticketone.it;

Ricevitorie e Punti vendita Plus;

Call Center TicketOne 892.101 (info e costi su sport.ticketone.it);

Per la partita in oggetto sarà possibile fare richiesta di ingressi GRATUITI AI MINORI DI ANNI 14 – (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) . Sarà possibile presentare le richieste dei biglietti gratuiti secondo le consuete modalità a partire dalle h. 10.00 del 17/1/2020. Maggiori info (https://www.juventus.com/it/tickets/accrediti-e-ingressi-speciali/minori-gratuiti)

L’unico canale autorizzato alla vendita dei tagliandi è Ticketone: il sito web dove acquistare i tagliandi Juventus è Sport.ticketone.it. Presso i punti vendita autorizzati Lis può essere applicata una commissione fino ad un massimo di 2€ per ogni titolo emesso. Per costi o commissioni degli altri canali, suggeriamo di fare riferimento al sito Sport.Ticketone.it

Per acquistare i tagliandi, i soci iscritti ad un Official Fan Club possono far richiesta al proprio JOFC.” (Juventus.com)