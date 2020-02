TORINO – La gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Juventus si disputerà allo stadio Franchi.

La partita, in programma in 5 febbraio alle ore 17:00 si giocherà nello stadio della prima squadra, per cercare di creare una grande atmosfera attorno ai giovani Viola. Proprio per questo i biglietti sono in vendita a prezzi simbolici, con la dirigenza che spera di riempire lo stadio.