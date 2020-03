TORINO – Nella semifinale di ritorno la prossima settimana tra Juventus e Milan, i rossoneri hanno recuperato due giocatori fondamentali nello scacchiare di Pioli: Kjaer e Donnarumma. Ricordiamo inoltre che la squadra milanese ha un lungo numero di squalificati per la prossima sfida di Coppa Italia: Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic non scenderanno in campo.

