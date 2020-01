TORINO – Sarà domani alle 18 la conferenza stampa di Maurizio Sarri, in vista della sfida di Coppa Italia Juventus-Udinese, prevista per mercoledì alle 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino. In caso di passaggio del turno, i bianconeri affronteranno in casa a gara unica la vincente tra Parma e Roma, nei quarti di finale della competizione.