Coppa Italia: due possibili soluzioni per i recuperi

TORINO – Con il rinvio delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia e le altre giornate da recuperare, la Coppa potrebbe subire dei grandi slittamenti.

Con il calendario congestionato infatti non sembrano esserci buchi per recuperare le partite, e da qui le due opzioni al vaglio in Lega: una è quella di concentrare le partite nell’ultima settimana di maggio, l’altra quella di spostarla in estate, a ridosso dell’inizio della stagione.

