Coppa Italia, contro l’Udinese spazio al turnover

TORINO – La Juventus, che ieri sera si è laureata campione d’inverno, deve già pensare al prossimo impegno. Mercoledì sera i bianconeri affronteranno l’Udinese nell’esordio stagionale in Coppa Italia. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, Sarri potrebbe optare per il turnover, dando spazio a chi ha bisogno di accumulare minuti e facendo recuperare energie a chi è più affaticato. Vanno verso una maglia da titolare sia Buffon che Higuain, e potrebbe esserci spazio per Bentancur (squalificato in Serie A) e Douglas Costa.