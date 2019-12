Coperto l’aumento di capitale della Juve

TORINO – Grande risposta da parte del mercato per l’aumento di capitale varato alcune settimane fa dalla Juventus. Dei 300 milioni di aumento, 292,5, pari al 97,54%, sono stati già sottoscritti, con la rimanente percentuale che verrà offerta lunedì in borsa: oltre ai 191,2 milioni coperti dall’azione sta di maggioranza Exor, l’aumento di capitale bianconero ha generato grande fiducia nel mercato, ed è stato quasi del tutto coperto. Ma intanto in queste ore è arrivato anche un pesantissimo annuncio su una possibile cessione a gennaio: Sarri è stato chiarissimo, ecco la sua decisione definitiva! >>>VAI ALLA NOTIZIA