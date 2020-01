TORINO – La Juventus continua a tenere gli occhi sul centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Il giocatore non si dovrebbe muovere da Brescia fino alla fine della stagione quando si di lui si scatenerà una vera e propria asta che vedrà partecipare molti dei grandi club europei: tra questi anche la Juventus, prima a muoversi per il giocatore, che ha già parlato con Cellino che pretende per il cartellino 50 milioni di euro.