Continua il pressing Juve su Tonali

TORINO – La Juventus continua a seguire il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, sul quale si sono mosse molte squadre.

Il gioiellino del Brescia fa gola a molte realtà italiane e europee, che già si sono mosse in maniera più o meno seria: la Juventus sta cercando di anticipare la concorrenza per evitare di partecipare ad aste in estate, e sta parlando con Cellino. La base sono 50 milioni di euro, con i bianconeri che sperano di chiudere a meno provando ad inserire delle contropartite tecniche.