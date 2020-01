Continassa, differenziato per Pjanic e Cristiano Ronaldo

TORINO – La seduta di allenamento di oggi si è conclusa. La Juventus ha concluso le operazioni per la giornata di oggi. Maurizio Sarri ha avuto gran parte della rosa a disposizione per preparare il prossimo impegno contro la Fiorentina, ma ci sono ancora dubbi sulle condizioni di due pedine fondamentali. Questo il comunicato della società, comparso su Juventus.com:

“Seduta di lavoro intensa, oggi, per i giocatori bianconeri, che cominciano a mettere nel mirino il “Lunch Game” di domenica alle 12.30, all’Allianz Stadium, contro la Fiorentina, e che sono scesi in campo nella tarda mattinata.

Dopo la fase di attivazione, il gruppo ha affrontato prima esercitazioni dedicate alla forza, per poi disputare partite in spazi stretti, e ancora lavorare per reparti.

Per Pjanic e Ronaldo continua il programma personalizzato, come è accaduto ieri; invece, Mattia De Sciglio ha svolto l’intero allenamento in gruppo.

Domani i giocatori della Juve sono attesi in Continassa al mattino.”