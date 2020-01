Conte: “Stiamo acquisendo credibilità e dobbiamo lavorare su questo”

TORINO – IL tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita in programma contro il Napoli.

Inizia una lunga volata fino alla fine.

“A me interessa continuare a costruire qualcosa di positivo con questi ragazzi. Penso che considerando le difficoltà avute pochi si sarebbero aspettati ora l’Inter in testa. Pensiamo a noi e a crescere sapendo che questa è la strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Vincere è facile da pronunciare come verbo ma serve un grandissimo sforzo. Lo sappiamo e vogliamo continuare a far qualcosa di bello e dare soddisfazioni ai tifosi.”

A che percentuale di possibilità di vincere è arrivata l’Inter?

“Non abbiamo ancora finito il girone d’andata, è difficile da dire. Stiamo acquisendo credibilità e dobbiamo lavorare su questo. Quando riesci a essere stabile di solito puoi mettere mattoncini su mattoncini per alzare il livello e magari guardare più in là.”