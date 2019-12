Conte: “Sarebbe bello finire l’anno primi con la Juve”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio

Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domani contro il Genoa.

“Sarà importante, è l’ultima che rimane da giocare, ho sempre detto che per noi sarebbe stato importante arrivare a Natale nelle migliori condizioni possibili. Questi sono stati mesi dove abbiamo affrontato problemi importanti, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo nella maniera giusta. Il fatto che siano emersi questi problemi ha responsabilizzato il gruppo e i giocatori che hanno capito che si doveva dare di più.”

“Agoume ed Esposito? Sicuramente c’è stata una crescita importante da parte di questi due ragazzi. Hanno avuto modo di allenarsi con noi, soprattutto Esposito e poi anche Lucien. Tutti e due sono giovani, hanno avuto la possiiblità di esordire e l’hanno meritata. Stanno crescendo, sono due ragazzi che potenzialmente hanno le capacità per diventare parte delle fondamenta dell’Inter per tantissimi anni. Credo tanto in loro. So che a prescindere la risposta sarà positiva perché ci metteranno il massimo impegno, sia che partano subito o a gara in corso o anche se non fossero utilizzati. Sugli infortunati vediamo, manca l’ultimo allenamento. Faremo delle valutazioni sapendo che le squalifiche di Brozovic e Lautaro, con la coperta corta, ci rende ancor più in emergenza. Ma dobbiamo affrontarla forti del fatto che in queste situazioni diamo il meglio. Sono certo che lo faremo anche domani, aiutati dai nostri tifosi.”

“Sarebbe un segnale importante per noi e tutto l’ambiente terminare l’anno a pari punti con la Juventus. Ero molto preoccupato un po’ di tempo fa perché c’era una situazione che ci costringeva a scelte obbligate, a puntare sempre sugli stessi calciatori e prenderci dei rischi importanti. Avevo detto che avremmo cercato di arrivare a Natale nel migliore dei modi possibili. Siamo lì, sarebbe fantastico se domani riuscissimo, in una situazione di grande emergenza, a vincere la partita. Incontriamo un Genoa che ha bisogno di punti e viene da una partita persa in casa. Conosciamo il valore dell’avversario, dobbiamo affrontarlo con testa, cuore e gambe.