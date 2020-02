Conte rischia di saltare la Juventus

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte potrebbe non essere presente in panchina domenica prossima all’Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Inter.

A partire da questa stagione infatti, il regolamento sulle diffide riguarda anche gli allenatori che riceveranno lo stesso trattamento dei giocatori: il tecnico pugliese infatti è già a quota 4 cartellini gialli in stagione e dal prossimo scatterebbe la squalifica che gli impedirebbe di tornare a Torino. Nel prossimo turno l’Inter affronterà la Sampdoria, con Conte che dovrà evitare di essere ammonito per essere presente allo Stadium.

